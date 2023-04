McDonalds, l'ingrediente segreto nelle patatine fritte: esplode il caso

25 aprile 2023 a

Non solo junk food, "cibo spazzatura". Le patatine fritte di McDonald's, il più famoso fast food del mondo, sono diventate negli anni il dirty pleasure di molti avventori: sotto sotto, piacciono anche ai vegani e ai salutisti sempre molto attenti, fino a rasentare l'ossessione, per il cibo sano, bio, a chilometro zero eccetera eccetera. Ora però un creator di Tik Tok, con un video, sostiene di aver scoperto il segreto che si cela ai celebri stecchetti gialli che da decenni affiancano gli hamburger. Una verità scomoda che sta mandando in tilt proprio i vegani, spiazzati e sconcertati dall'avver appreso quale sia "l'ingrediente" nascosto che dà tanto sapore alle patatine.

Jordan Howlett, questo il nome del tiktoker che vanta quasi 10 milioni di follower, ha pubblicato un filmato di pochi minuti dagli effetti devastanti. Nel video, diventato virale con 2 milioni tra visualizzazioni e lire, il ragazzo americano spiega: "So perché le patatine del Mc hanno un sapore così diverso e ve lo dico". Non c'è tempo per la suspense, perché Jordan va dritto al punto: "È perché McDonald's cucina le patatine fritte con l'aroma di manzo mescolato al loro olio vegetale. Quindi, ecco perché le patatine sono così buone ma anche così diverse da tutte le altre".

Una tragedia, per vegetariani e vegani convinti che concedersi uno snack fritto al Mac non sia una trasgressione alla loro rigida dieta. Tutto sbagliato. "È un incubo, le ho mangiate centinaia di volte", scrive un utente sinceramente amareggiato. Qualcuno protesta con la catena di fast food americana: "Lo avrebbero dovuto scrivere e dire chiaramente! Noi vegetariani abbiamo il diritto di sapere cosa poter mangiare nei fast food e cosa no". McDonald's Usa ha confermato tutto a Fox News Digital: "È vero. Quando i nostri fornitori friggono parzialmente le nostre patate tagliate, usano una miscela di olio che contiene aroma di manzo", sottolineando però che "le informazioni sugli allergeni riportate nelle schede nutrizionali lo rivelano da sempre. Non è colpa nostra se i clienti non leggono la dicitura 'sapore naturale di manzo"". La verità a volte fa male, o come minimo risulta indigesta.