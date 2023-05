Evgheny Prigozhin, "put**e che vivono in ufficio": bomba sul Cremlino

05 maggio 2023 a

"Siete solo pu**ane che vivono in ufficio, mentre i figli della Russia muoiono": a dirlo è Evgheny Prigozhin, il capo dei mercenari del Gruppo Wagner, che con questi termini si riferisce al ministro della Difesa Sergej Shoigu e al generale Gerasimov. Poi l'avvertimento: "I miei soldati non soffriranno perdite prive di senso e ingiustificate a Bakhmut senza munizioni. Per questo lasceremo Bakhmut il 10 maggio". Secondo Prigozhin, insomma, la Russia non starebbe dando il necessario appoggio ai soldati in guerra.

Il capo di Wagner sembra essere sempre più una mina vagante, completamente allo sbando, anche psicologicamente. In realtà sono mesi che Prigozhin lancia stoccate alla Difesa russa e all’Alto comando. Adesso, però, la situazione sembra essere arrivata veramente al limite. Anche perché Prigozhin non si è limitato alle parole, ma ha anche registrato un video in cui, sullo sfondo di dozzine cadaveri ricoperti di sangue, ha accusato direttamente il ministro della Difesa e il generale in capo di tutte le forze armate russe di essere i responsabili di queste morti.

"Abbiamo una carenza di munizioni del 70% - dice lui nel video -. Shoigu, Gerasimov, dove ca**o sono le munizioni? Voi siete seduti in club costosi, stro**i. I vostri figli si divertono a fare video su YouTube. Pensate di essere i padroni del mondo, di avere il diritto di controllare le loro vite. Pensate che ne avete il diritto. Ci sono calcoli elementari: se dai munizioni a norma, ci sono cinque volte meno di loro. Questi ragazzi sono venuti qui come volontari e stanno morendo perché voi possiate vivere nei vostri uffici a rimpinzarvi. Ricordatevene".