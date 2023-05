Biden cede, "forti pressioni": cosa manda in Ucraina, guerra stravolta?

19 maggio 2023 a

Joe Biden ha dato il via libera all’invio di caccia F-16 in Ucraina. Si tratta di una notizia particolarmente rilevante, che potrebbe cambiare la guerra sul campo e soprattutto sui cieli già nei prossimi giorni. Nonostante le rimostranze degli ultimi giorni, alla fine gli Stati Uniti hanno fatto sapere agli alleati europei che non bloccheranno l’invio di jet F-16 a Kiev: lo riporta la Cnn, che cita fonti interne all’amministrazione Biden.

Una decisione non facile, che è arrivata dopo le forti pressioni dei membri del Congresso americano e degli alleati europei, che chiedevano a gran voce di aiutare l’Ucraina a procurarsi caccia in questa fase in cui gli attacchi della Russia si stanno intensificando. Il via libera degli Stati Uniti è importante perché la tecnologia a bordo degli F-16 è di fabbricazione americana. La Casa Bianca resta comunque riluttante nell’inviare direttamente i jet a Kiev: ecco perché la fornitura di aerei militari da parte degli alleati viene considerata la soluzione migliore.

Nel frattempo in vista del G7 in Giappone “allargato” all’Ucraina, con la partecipazione di Volodymyr Zelensky, i leader mondiali hanno ribadito l’impegno a schierarsi contro la guerra di aggressione “illegale, ingiustificabile e non provocata della Russia” contro kiev. “Non ci stancheremo nel nostro impegno - hanno dichiarato - per mitigare l’impatto delle azioni illegali della Russia sul resto del mondo”.