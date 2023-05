Lucio Caracciolo, la profezia definitiva: Russia, ecco come finirà la guerra

22 maggio 2023 a

Lucio Caracciolo ha analizzato sulle colonne de La Stampa gli ultimi eventi in Ucraina. L’esperto di geopolitica è convinto che il conflitto stia prendendo una piega preoccupante, soprattutto dopo la caduta di Bakhmut che ha un valore importante per la resistenza e il fronte interno ucraino. “Migliaia di combattenti hanno dato la vita - ha sottolineato Caracciolo - per impedire che su quel cumulo di macerie sventolasse la lugubre bandiera nera della Wagner”.

Adesso la situazione si complica: da un lato gli ucraini sono carenti di uomini e munizioni, dall’altro i russi non dispongono di forze sufficienti per spezzare le linee di Kiev. “Il tempo sembra giocare per l’invasore, oggi adattato a una postura difensiva che non comprende però buona parte dei territori annessi”, ha sottolineato Caracciolo, che ha poi palesato la sua visione su come andranno le cose. “Ciò lascia supporre che Mosca intenda scambiarli in un futuro negoziato con qualche contropartita non territoriale”, ha scritto l’esperto, che però non esclude possibili sorprese, soprattutto dal lato di Kiev.

“Magari parlando di meno e rischiando di più. Per esempio colpendo la Russia in profondità con missili di discreta potenza. Anche in reazione ai sempre più intensi bombardamenti su Kiev – mai visti prima quelli della notte fra sabato e domenica - risposta più che sproporzionata al fallito attacco via drone contro il Cremlino, da Putin attribuito agli ucraini. Sempre che gli americani - è la chiosa di Caracciolo - glielo lascino fare”.