Harry e Meghan, "a un passo dal divorzio": il motivo della rottura

Il Principe Harry e Meghan Markle si separeranno? Le voci si stanno facendo sempre più insistenti: addirittura c’è chi sostiene che i due siano a un passo dal divorzio. Le divergenze sul futuro, individuale e di coppia, sembrerebbero incolmabili: Meghan desidererebbe tornare nel mondo dello spettacolo, che aveva lasciato per entrare nella famiglia reale, mentre Harry preferirebbe una vita il più possibile lontana dai riflettori.

Harry e Meghan, "imminente": fonti certe, indiscrezione choc

Proprio per questo motivo il principe e sua moglie erano andati via da Londra e dai Windsor per costruirsi una nuova vita negli Stati Uniti. Secondo testimonianze anonime di persone vicine alla coppia, adesso Meghan vorrebbe tornare al suo vecchio lavoro da attrice, dopo che si è dedicata a tempo pieno a fare la madre. Stando a quanto riporta Louise Roberts su Sky News, Harry avrebbe preso contatto con diversi avvocati divorzisti e che starebbe cercando quello giusto.

L'incidente "catastrofico" è una balla? Harry e Meghan, che figuraccia: chi li smentisce

Petronella Wyatt del Daily Mail ha invece aggiunto che Meghan in questo momento delicato, o presunto tale, preferirebbe lasciare a casa Harry per andare da sola agli eventi mondani. E poi c’è Angela Levin di GB News che sostiene che Harry vorrebbe tornare a vivere nel Regno Unito, nonostante i rapporti con la famiglia siano ormai molto complicati, forse irrecuperabili. Non resta che attendere e vedere come andranno le cose tra Harry e Meghan.