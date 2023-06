Kate Middleton e William, indiscrezioni inquietanti: "Cosa accade ogni notte"

13 giugno 2023 a

William e Kate, futuri re e regina d'Inghilterra, dormirebbero in letti e stanze separate a Palazzo. In realtà tra i reali si tratterebbe di un'usanza che va avanti da sempre. Tuttavia, mentre prima questa decisione avrebbe riguardato solo gli attuali sovrani, Carlo e Camilla, adesso gira voce che anche l'erede al trono e sua moglie stiano iniziando a seguire questa tradizione. E avrebbero cominciato dopo l'incoronazione di Carlo III, almeno stando alle voci di corte.

La Middleton avrebbe dichiarato di avere difficoltà a dormire a causa dello stress e della pressione a corte. E forse adesso questa nuova sistemazione potrebbe aiutare i due a trascorrere notti più serene. In ogni caso, la scelta sta ai principi del Galles, che possono sempre decidere di tornare a dormire insieme in una delle stanze da letto che possono condividere.

Ora, però, la notizia delle camere separate starebbe facendo discutere parecchio i fan della coppia, preoccupati che questo possa allontanare Kate e William col tempo. Tuttavia, non ci sarebbe nulla da temere: in passato anche la regina Elisabetta ha dormito in una stanza privata, lontana dal marito, il principe Filippo. E questo non ha intaccato affatto il loro matrimonio, che anzi è durato per più di 70 anni.