Meghan Markle e Harry ora tremano davvero: "40 miliardi di dollari"

Non c'è pace per Harry e Meghan: dopo le voci di un divorzio imminente, adesso arriva la notizia di un accordo con Netflix che, secondo fonti vicine alla coppia, potrebbe valere fino a 40 miliardi di dollari. Un accordo importante, insomma. Tuttavia, se i duchi di Sussex non riuscissero a soddisfare le aspettative legate al successo commerciale, si potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto. Ecco perché nelle ultime ore si è acceso un dibattito sui rischi e le implicazioni finanziarie per la coppia.

In particolare, se i progetti di Harry e Meghan non raggiungessero le aspettative della popolare piattaforma di streaming, potrebbe esserci un impatto negativo sia sull'accordo miliardario che sulla loro reputazione. La loro immagine pubblica, tra l'altro, fa già chiacchierare parecchio, soprattutto nel Regno Unito. Insomma, la coppia - che è già sotto la lente dei media praticamente ogni giorno - con questo accordo potrebbe attirare ancora di più l'attenzione. E non solo: perché questo nuovo accordo potrebbe anche finire con l'alimentare nuove ostilità con la famiglia reale.

Per quanto riguarda le voci di divorzio, invece, gli organi di stampa vicini alle vicende della famiglia reale sono convinti che sia solo questione di tempo: l'ufficialità della separazione potrebbe essere resa nota nei prossimi giorni. Secondo gli esperti, inoltre, questo potrebbe favorire un ritorno del principe in patria.