Emmanuel Macron sconcertante: in quanto tempo beve una birra intera

20 giugno 2023 a

a

a

Emmanuel Macron ha bevuto una bottiglia di birra tutto in un sorso al termine di una partita di rugby. E il tutto è stato ripreso e pubblicato online. Il presidente francese, in particolare, ha accettato la sfida lanciatagli da alcuni giocatori dopo aver assistito alla finale del Top 14 tra Tolosa e La Rochelle. A seguito del match, Macron è andato a far visita ai neo campioni del Tolosa nello spogliatoio dello Stadio di Parigi per congratularsi con loro. E lì gli è stata lanciata la sfida.

"Tre giorni di trattative". Meloni-Macron, incontro all'Eliseo: cosa si gioca l'Italia

Proprio nel bel mezzo dei festeggiamenti, infatti, il capo dell’Eliseo è stato sfidato dalla squadra a bere una bottiglia di birra tutta in un sorso. E il presidente francese, come si vede in un video già andato virale, ha raccolto e vinto la sfida. Macron sarebbe riuscito a finirla in circa 17 secondi. Nel filmato lo si vede piuttosto sicuro di sé mentre la folla di giocatori intorno lo spinge a non fermarsi.

Non sono tardate ad arrivare le polemiche. La deputata del partito dei Verdi Sandrine Rousseau, per esempio, ha criticato la performance scrivendo su Twitter che riassume la "mascolinità tossica nella leadership politica in un’immagine". Mentre Liberation ha scritto che non è un buon messaggio rispetto ai problemi di alcolismo diffusi, Non è certo la prima volta che il presidente francese viene criticato per un gesto del genere: lo scorso marzo era finito nella bufera per essersi bevuto una birra in pubblico durante una visita nella Repubblica Democratica del Congo, mentre in Francia era in corso la protesta contro la riforma delle pensioni.