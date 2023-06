Titan, il documento-choc: "Sai che puoi morire, tre firme per la conferma"

21 giugno 2023 a

a

a

Mentre le ricerche proseguono, emergono nuovi dettagli sul Titan, il sommergibile che sarebbe dovuto scendere là dove il Titanic è incagliato. Un viaggio - si sapeva - che poteva essere di sola andata. Un tour, nonostante i rischi, esclusivi. Il biglietto infatti costa 250mila dollari. Una cifra lievitata nel 2023, visto che lo scorso anno oscillava fra i 100mila e i 150mila. Eppure c'è chi quei soldi è stato disposto a spenderli. Si tratta di Hamish Harding, esploratore britannico e uomo d’affari, nonché direttore della Action Aviation. Lui, 58enne, è un collezionista di Guinness World Record: dalle attraversate di oceani in solitaria fino alla più rapida circumnavigazione della Terra via aereo dai due poli. Nel 2016 era nella spedizione che aveva accompagnato Buzz Aldrin, l’astronauta che arrivò sulla Luna con Armstrong e Collins, al Polo Sud facendone l’uomo più anziano a raggiungere l’estremo sud del mondo. Quattro anni dopo aveva invece accompagnato Giles, il figlio dodicenne, nello stesso posto per farlo diventare all’opposto di Aldrin il più giovane esploratore del Polo Sud.

"Allarme dopo 8 ore": Titan, agghiacciante: cos'è successo sul sommergibile scomparso

Sempre Harding nel giugno del 2022 era stato a bordo del Blue Origin’s New Shepard di Jeff Bezos. Ma l'esploratore non è solo nel sottomarino. Con lui ci sono anche il miliardario Shahzada Dawood, 48 anni, e il figlio Suleman, 19, appassionato – lo descrive La Stampa – di fiction scientifiche e studente in un college britannico. Shahzada è il vicepresidente di una delle società più grandi del Paese, la Engro Corporation, investimenti in fertilizzanti, veicoli agricoli, energia e tecnologie digitali.

"Di quell'oblò non mi fido". Titanic, prima di salpare l'atroce dubbio di un disperso

E ancora, a bordo c'è Paul-Henri Nargeolet, 77enne esploratore, direttore e cofondatore di una compagnia che detiene i diritti sui rottami del Titanic ed ex comandante nella Marina francese. Infine c'è lui: Stockton Rush, l'inventore del sottomarino. Chi ha pagato però sapeva dei rischi. Poco prima di salpare "nessuna precedente esperienza subacquea viene richiesta", ma "tre firme per essere a conoscenza che potresti morire durante il viaggio".