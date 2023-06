Trump, "il prossimo potrebbe essere peggio": messaggio criptico sulla Russia

24 giugno 2023 a

"C'è un grande caos in Russia. Ma fate attenzione a quello che vi augurate, il prossimo potrebbe essere molto peggio!": lo ha scritto Donald Trump sul suo social media Truth, a proposito di quanto successo oggi nel Paese di Putin. Un messaggio criptico che non tutti sarebbero ancora riusciti a decifrare. Secondo i più, comunque, quando scrive "il prossimo", è probabile che l'ex presidente degli Usa si riferisca a un eventuale successore dell'attuale presidente russo, Vladimir Putin.

Quella di oggi è stata una giornata super movimentata per la Russia, dopo l'annuncio di colpo di Stato da parte del capo della Wagner Prigozhin. Dopo avere rinnegato le ragioni alla base dell'invasione russa, l'ex cuoco di Putin si è messo in marcia con i suoi uomini verso Mosca. Salvo poi fermarsi a circa 200 kilometri dalla capitale russa grazie alla mediazione del presidente bielorusso Lukashenko. Quest'ultimo sarebbe riuscito a far arrivare le due parti a un accordo.

Dopo il compromesso, i presidenti di Bielorussia e Russia avrebbero parlato al telefono. Lukashenko avrebbe informato nel dettaglio lo zar sui risultati dei negoziati con la leadership di Wagner. Mentre il presidente russo avrebbe ringraziato il suo omologo bielorusso per il lavoro svolto. Questo quanto riferito dal servizio stampa del leader bielorusso secondo quanto riportato dall'agenzia Belta.