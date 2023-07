Prigozhin, "quanti ne abbiamo uccisi della Wagner". Dopo il golpe, tutto torna

01 luglio 2023 a

Il mistero del golpe tentato da Evgeni Prigozhin una settimana fa forse è tutto nei numeri. Il capo del Gruppo Wagner ha deciso per l'azzardo della marcia su Mosca, fermata a 200 chilometri dalla capitale, per il peso insostenibile delle perdite patite dai suoi miliziani in Ucraina, e non solo. L'obbligo di firmare un contratto con il governo russo avrebbe ulteriormente trasformato la milizia privata in "carne da cannone", senza più alcuna autonomia. Da qui, dunque, la sfida suicida al regime che secondo molti ora costerà la vita allo stesso Prigozhin, in esilio in Bielorussia.

"Le nostre truppe hanno ucciso 21mila" soldati della Wagner "e ne hanno feriti 80.000", ha sottolineato con orgoglio il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Mundo, confermando la grave crisi di Prigozhin. "Il fenomeno Wagner, come il terrorismo dell'esercito russo, è molto importante per capire alcune cose - ha sottolineato Zelensky -. Erano così forti perché non avevano altra scelta che attaccare. Non avevano scelta: o avanzavano o cadevano, ma non potevano fermarsi o ritirarsi, perché i loro stessi membri gli sparavano addosso. Era impossibile per loro tornare indietro senza aver portato a termine la missione. Hanno ucciso molti dei loro stessi compagni. Dovevano andare avanti. Questo era il segreto della loro forza".

"Il resto dell'esercito russo è demotivato e più debole di noi - ha continuato il presidente ucraino -. I Wagner avevano due categorie: i mercenari professionisti e quelli mobilitati dalle prigioni, la loro carne da cannone. Le nostre truppe ne hanno uccisi 21.000 e ne hanno feriti 80.000. Si tratta di perdite colossali, ma danno un'idea di quanto siano numerosi questi gruppi nell'Ucraina orientale. La buona notizia è che abbiamo distrutto la parte più motivata delle forze russe".

Secondo Kyrylo Budanov, capo della direzione dell'intelligence (HUR) del Ministero della Difesa dell'Ucraina, ora i servizi di sicurezza russi dell'Fsb hanno ricevuto l'incarico di eliminare Prigozhin. "Siamo consapevoli che l'FSB è stato incaricato di uccidere Prigozhin. Ci riusciranno? Solo il tempo lo dirà - spiega Budanov in un'intervista al giornale on line Kviv Post -. In ogni caso, qualsiasi potenziale tentativo di omicidio non avverrà rapidamente. Tuttavia ci sono punti interrogativi significativi - ha aggiunto - avranno il coraggio di eseguire questo ordine?".