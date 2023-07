Russia, l'annuncio degli Usa fa tremare Putin: "Bombe a grappolo"

01 luglio 2023 a

Al vaglio degli Stati Uniti la fornitura di munizioni a grappolo all'Ucraina. A riferirlo il generale dell'esercito Usa Mark Milley, Capo dello Stato Maggiore. In un intervento al National Press Club, Milley fa sapere che le truppe russe le stanno già utilizzando sul campo di battaglia in Ucraina e che le forze ucraine hanno ricevuto bombe a grappolo da altri alleati e hanno schierato le armi. "Gli ucraini - spiega - lo hanno chiesto, altri paesi europei ne hanno fornito alcune, i russi le stanno usando". Motivo per cui "c'è un processo decisionale in corso".

Le bombe a grappolo altro non sono che armi che si aprono nell'aria e rilasciano submunizioni, o "bombette", che sono a loro volta disperse su una vasta area e hanno lo scopo di causare distruzione su più bersagli contemporaneamente. Le bombe possono essere lanciate da aerei, artiglieria e missili. Secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa le "bombette" hanno un alto tasso di mancata esplosione, fino al 40 per cento in alcuni conflitti recenti. I sostenitori del divieto delle bombe a grappolo affermano che uccidono indiscriminatamente e mettono in pericolo i civili molto tempo dopo il loro uso. I gruppi hanno lanciato allarmi sull'uso delle munizioni da parte della Russia in Ucraina. Non a caso non è chiaro come gli alleati della NATO dell'America vedrebbero gli Stati Uniti che forniscono bombe a grappolo all'Ucraina e se la questione potrebbe rivelarsi divisiva per il loro sostegno ampiamente unito a Kiev.