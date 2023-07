Navi russe "camuffate", occhio al dettaglio: la tattica per fregare Kiev

05 luglio 2023 a

Una strategia che rischia di mettere in difficoltà Kiev e la Nato quella messa in atto dalla Russia. Secondo quanto riporta un analista russo, infatti, le navi da guerra russe vengono dipinte con strisce scure alle due estremità per confondere gli attacchi ucraini. A riportare le immagini satellitari registrate al porto di Sebastopoli in Crimea il 22 giugno è il sito HI Sutton. Quest'ultimo mostra prove di come la vernice sia stata posta sulla fregata russa Admiral Essen e su altre tre navi da guerra.

Sempre secondo il sito le quattro navi trasportano missili da crociera Kalibr, utilizzati poi in attacchi all'Ucraina. Per Sidharth Kaushal, ricercatore del Royal United Services Institute di Londra, una scelta del genere "è nel pieno stile della Russia" e "potrebbe essere efficace". La "barca drone" senza equipaggio, utilizzata dagli ucraina, potrebbe dunque essere tratta in inganno. D'altronde si tratta di veicoli guidati attraverso un monitor da un operatore umano, quindi da remoto. Viaggiano ad alta velocità, dando all'operatore solo un breve lasso di tempo per scegliere un bersaglio.

"Sembra che, in questo caso, il camuffamento sia orientato principalmente a garantire che, a distanze molto lunghe, un sensore elettro-ottico di bassa qualità non possa distinguere la nave dall'ammasso di fondo", ha detto Kaushal. Stesso discorso per i droni aerei. Spesso, infatti, l'acqua appare scura in tali immagini, rendendolo un efficace camuffamento per la vernice scura.