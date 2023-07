Denys Boreyko morto sul fronte in Ucraina: era campione di scherma

15 luglio 2023 a

È morto al fronte Denys Boreyko. Il campione di scherma ucraino è deceduto lo scorso 3 luglio. A renderlo noto la federazione nazionale di scherma ucraina. Boreyko aveva 34 anni. "Denys è stato un campione del mondo ed europeo a livello giovanile nonché un maestro di livello internazionale. Ha fondato il club di scherma 'Liberte' a Dnipro - ha spiegato su Twitter il consigliere del ministero ucraino dell'Interno Anton Gerashchenko - fin dai primi giorni dell'invasione russa si è unito volontariamente alle forze armate aiutando la difesa territoriale nella zona di Dnipro. Memoria eterna all'eroe caduto".

Il giovane era legato da settembre 2019 ad Anna Molookova. Appresa la notizia della scomparsa prematura del marito, la donna ha condiviso un post in segno di lutto: "È semplicemente impossibile... non ci credo... La vita è finita...", ha commentato sconvolta pubblicando insieme alcuni scatti che ritraevano il marito in compagnia di colleghi e amici. Lo sportivo si era arruolato volontario già nel marzo 2022. Durante il suo servizio aveva ottenuto il grado di "tenente junior".

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che "la velocità della fine della guerra dipende direttamente dal sostegno globale dell'Ucraina. Stiamo facendo di tutto per garantire che tale sostegno sia il più intenso e il più significativo possibile".