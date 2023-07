Mosca, sequestra la villa dell'ex presidente e spara a tutti

22 luglio 2023 a

"Hanno ucciso un nostro corrispondente con le bombe a grappolo". L'agenzia di stampa russa Ria Novosti ha rivelato l'identità del giornalista che ha perso la vita nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, "per colpi d'artiglieria sparati dalle forze armate di Kiev". Si tratta del corrispondente di guerra Rostislav Zhuravlev che viaggiava dalla città di Vasilyevka, nella regione di Zaporizhzhia, verso il villaggio di Vladimirovka. Era a bordo di un'auto civile, insieme ad altri colleghi del Centro informazioni Izvestia, che è stata centrata, a detta dei russi, dal bombardamento ucraino.

Nell'attacco è rimasto ferito anche il fotoreporter di Ria Novosti Konstantin Mikhalchevsky, il corrispondente di Izvestia Roman Polshakov e il cameraman Dmitry Shikov. "Il giornalista ha riportato una gamba rotta, ferite da schegge alla gamba, all'addome e alla schiena. Il cameraman aveva ferite da schegge e una frattura delle ossa dell'anca", riferisce Ren Tv. I giornalisti, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa di Mosca "stavano lavorando sugli attacchi di artiglieria delle Forze armate ucraine con munizioni a grappolo degli insediamenti nella regione di Zaporizhzhia".

A Mosca intanto è allarme. Nel villaggio di Sherwood, nei pressi della capitale russa, si legge sull'agenzia Nova, un uomo in uniforme militare ha sequestrato una casa privata appartenuta in passato all'ex presidente ucraino Viktor Janukhovic. L'aggressore, secondo quanto riferisce il canale Telegram "Shot", non è stato ancora arrestato e sta continuando a sparare dall'abitazione contro le forze di sicurezza. Sempre più agenti di polizia stanno arrivando sul posto. Secondo le informazioni a disposizione, il nome dell'aggressore sarebbe Vyjacheslav e starebbe sparando con un fucile d'assalto Kalashnikov. Al momento non risultano segnalazioni su potenziali vittime o feriti. Stando a quanto riferito al canale Telegram "112" da alcuni residenti locali, l'ex presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovich viveva in questa casa. Secondo gli ultimi dati, la villa ora appartiene alla cittadina moscovita Larisa V. ma nell'ultimo periodo è rimasta disabitata.