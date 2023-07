Russia, Vladimir Putin: "Stiamo studiando piano di pace africano"

28 luglio 2023 a

a

a

Gli Stati Uniti e la Nato "si rifiutano di negoziare con la Russia". Vladimir Putin, nel corso di un intervento al forum Russia-Africa, in corso a San Pietroburgo, respinge ancora una volta al mittente le accuse di non volere la pace. "Al centro del conflitto", ha spiegato Putin, "c'è la creazione di minacce alla sicurezza della Russia da parte degli Stati Uniti e della Nato, che si rifiutano di negoziare per garantire uguale sicurezza a tutti, compresa la Russia". "Abbiamo ripetutamente parlato e ho dichiarato ufficialmente che siamo pronti per questi negoziati, ma non possiamo imporli", ha ribadito il leader del Cremlino che poi, sollecitato durante i lavori dal presidente congolese Denis Sassou Nguesso ha pure annunciato che la Russia sta studiando "con attenzione" una proposta di pace condivisa dai Paesi dell'Africa ai quali sono stati cancellati debiti per 23 miliardi di dollari.

Intervenendo alla plenaria del Forum Russia-Africa in corso a San Pietroburgo Putin ha sottolineato che "l'iniziativa di alcuni Stati africani per risolvere la crisi ucraina" affronta "un problema acuto" e "di per sé la dice lunga, perché prima qualsiasi missione di mediazione era monopolizzata esclusivamente da paesi con la cosiddetta democrazia avanzata". Ma ora no, ora l'Africa è pronta ad aiutare a risolvere problemi che sembrano essere al di fuori della zona dei suoi interessi primari", ha aggiunto Putin. "Rispettiamo le vostre iniziative e le consideriamo attentamente".

La proposta di pace africana sottolinea la necessità di "un mediatore che ascolti attentamente Ucraina e Russia", che "la pace deve essere raggiunta attraverso mezzi diplomatici" e che "è necessario ridurre l'escalation del conflitto". Inoltre, i Paesi africani hanno sottolineato che "la sovranità degli Stati deve essere rispettata", così come "la sicurezza deve essere garantita per tutti i paesi". È inoltre "necessario garantire la circolazione dei cereali e dei fertilizzanti", "fornire aiuti umanitari alle vittime della guerra", procedere allo scambio di "prigionieri di guerra". Quindi "è necessario ricostruire l'Ucraina dopo la guerra" ed è "necessario costruire migliori relazioni tra l'Ucraina e i paesi africani".

A giugno, ricorda l'Adnkronos, una delegazione guidata dal presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, si era recato a Kiev per incontrare il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Successivamente si è recato in Russia per incontrare Putin a capo di una delegazione di cui facevano parte rappresentanti di Senegal, Egitto, Zambia, Uganda, Repubblica del Congo e Comore.