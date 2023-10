Israele, spunta lo strano caso dei palloni aerostatici

14 ottobre 2023 a

Un attacco che ha preso Israele alla sprovvista quello da parte di Hamas. E mentre il mondo intero rimane spiazzato, con l'intelligence israeliana che ha subito un colpo bassissimo, si cercano le falle che hanno permesso tutto questo. La Cnn ha analizzato filmati di propaganda diffusi dal gruppo terroristico negli ultimi due anni e ha indicato almeno sei punti a Gaza dove le Brigate Ezzedine al Kassam si sono preparate indisturbate. Si tratta - spiega il Corriere della Sera - di piccole basi protette da muraglioni di sabbia, con casette rudimentali trasformate in poligoni dove i mujaheddin hanno provato tattiche. Tra queste la cattura di prigionieri.

Addirittura, in uno di questi, hanno testato i deltaplani a motore. Eppure - si legge - non erano mimetizzate, facilmente individuabili dalla ricognizione aerea o satellitare. Finita qui? Niente affatto visto che sono stati mostrati documenti "rinvenuti" negli zaini degli assaltatori uccisi. Alcuni hanno la data del 2022 e riportano informazioni sui tempi di reazione dell’esercito, indicano l’impiego di nuclei composti da 5 -7 fedayn in moto e pick up, descrivono dettagliatamente la sicurezza dei kibbutz, le vie d’accesso, considerano la presa d’ostaggi, illustrano gli obiettivi e le direttrici della zona con mappe satellitari.

Quanto basta a far dichiarare ad Hamas che abbiamo studiato per un paio d’anni il Diluvio al Aqsa, siamo riusciti a ingannare lo Stato ebraico, gli abbiamo fatto credere di aver optato per una fase di attesa. I sospetti però aumentano, dopo che il quotidiano Haaretz ha aggiunto un altro dettaglio sul sistema di sorveglianza: tre palloni aerostatici dotati di apparati sofisticati per monitorare la Striscia sono precipitati all’inizio dell’estate e non sono stati rimpiazzati. In un primo momento si è pensato a incidenti, ma ora non escludono altre cause. D'altronde, che quei palloni potessero dare una mano alle sentinelle non è un mistero.