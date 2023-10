Spagna, "sono di Hamas": poi tira fuori i genitali, paura e porcheria in treno

18 ottobre 2023 a

Scandalo e paura su un treno in Spagna: lo scorso 15 ottobre un uomo ha urlato "sono un membro di Hamas" tirando fuori i genitali e avvicinandoli ad alcune donne presenti a bordo. Il treno, che stava trasportando 400 persone, si trovava nelle città di Saragozza quando è avvenuto questo episodio. Episodio che ha causato un ritardo di 40 minuti a chi stava viaggiando.

Pur essendo diretto a Pamplona in un primo momento, alla fine il treno è stato costretto a fermarsi prima, nella città di Gallur. Lì, stando a quanto raccontato dai media spagnoli citati da Dagospia, l'uomo avrebbe iniziato a minacciare gli altri passeggeri. Necessario l'intervento della polizia, che ha subito arrestato l'uomo: si trattava di un cittadino marocchino, ora chiamato a comparire in tribunale.

L'incidente ha spaventato tutti i presenti soprattutto per quanto sta succedendo in Medio Oriente, con la guerra scoppiata lo scorso 7 ottobre tra Israele e Hamas e gli attentati che ne sono seguiti in Europa. Uno è avvenuto ad Arras, in Francia, dove un docente è stato accoltellato in una scuola da un giovane che urlava "Allah Akbar"; un altro a Bruxelles, in Belgio, dove un tunisino di circa 40 anni ha ucciso due svedesi urlando sempre lo stesso motto. Proprio questo momento attuale di tensione globale, insomma, avrebbe reso i passeggeri a bordo del treno in Spagna ancora più impauriti per il gesto del marocchino.