Israele-Hamas, la diretta. Raid sugli aeroporti di Damasco e Aleppo

22 ottobre 2023 a

a

a

Sedicesimo giorno di guerra. Il valico di Rafah è stato riaperto e subito richiuso: passano gli aiuti, ma nessuno può uscire dalla Striscia di Gaza. Israele ancora non ha avviato l'invasione di terra. Ciaro, al summit per la Pace salta la dichiarazione finale. Segui la diretta.

Ore 07.36 - World Food Programme: Gaza sull’orlo della catastrofe

La carenza di beni di prima necessità "sta spingendo Gaza sull’orlo della catastrofe": così il Programma Alimentare Mondiale (World Food Programme) citando la grave carenza di cibo, acqua e forniture mediche nell’enclave

Ore 07.12- Idf: Hezbollah trascina il Libano in guerra

L’escaltion di attacchi da parte di Hezbollah rischia di "trascinare il Libano in una guerra", ha affermato l’esercito israeliano, dopo nuovi scontri a fuoco transfrontalieri che hanno fatto temere un conflitto più ampio. "Hezbollah sta trascinando il Libano in una guerra dalla quale non guadagnerà nulla, ma perderà molto", ha rimarcato il portavoce delle Forze di difesa israeliane Jonathan Conricus.

Ore 06.48 - - Media palestinesi: un morto nell’attacco alla moschea di Jenin

Un morto e tre feriti. Sarebbe questo il bilancio dell’attacco aereo effettuato da Israele contro una "struttura sotterranea della moschea Al-Ansar a Jenin", in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa citando il direttore della Mezzaluna Rossa palestinese di Jenin, Mahmoud Al-Saadi. La vittima del bombardamento sarebbe un giovane.

Ore 06.00 - Media: raid israeliano sugli aeroporti di Damasco e Aleppo

Un attacco aereo sarebbe stato condotto dall’esercito israeliano sugli aeroporti di Damasco ed Aleppo. Lo riferiscono i media israeliani. La rete libanese Al Mayadeen ha riferito che Aleppo è stata colpita da quattro missili.

Ore 05.44 - Canada, 007: Israele non ha colpito l’ospedale di Gaza

Il ministero della Difesa canadese dichiara attraverso un comunicato che le indagini sull’attacco all’ospedale dimostrano che a colpire Al-Ahli non è stato Israele. "L’analisi condotta in modo indipendente dalle forze armate canadesi dal comando dell’intelligence indica con un alto grado di sicurezza che Israele non ha colpito l’ospedale Al-Ahli il 17 ottobre 2023", si legge in un comunicato. L’impatto è stato probabilmente causato da un razzo lanciato da Gaza, ha detto il Dipartimento della Difesa sulla base di un’analisi di dati pubblici e di informazioni classificate.

Ore 04.39 - Usa attivano sistemi di difesa in tutto il Medio Oriente

Il Pentagono si attiva per aumentare la propria presenza militare in Medio Oriente, ordinando l’attivazione di sistemi di difesa aerea in tutta la regione e ha annunciato che anche altre forze statunitensi che potrebbero essere dispiegate a breve. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha aggiunto, in un comunicato, che si tratta di una risposta alle "recenti escalation dell’Iran e delle sue forze per procura in tutto il Medio Oriente». Saranno schierati in tutta la regione «un sistema di difesa antimissile ad alta quota (THAAD) e diverse batterie di missili terra-aria Patriot" e altri mezzi militari sono stati collocati in uno stato di «pre-schieramento».

Ore 03.49 - Uccisa la presidente di una sinagoga a Detroit

La presidente di una sinagoga di Detroit è stata pugnalata a morte fuori dalla sua casa. La vittima è Samantha Woll, 40 anni, ed è stata trovata morta davanti a casa. La polizia "ha notato una scia di sangue per strada che li ha portati alla residenza della vittima, dove si ritiene sia avvenuto il crimine". La polizia afferma che non si conosce il movente del delitto. C'è il sospetto che ci possa essere un collegamento con il conflitto tra Israele e Hamas. La sezione locale dell’Fbi aiuterà la polizia di Detroit nelle indagini. Woll guidava la sinagoga Isaac Agree Downtown dal 2022.