Hamas, Israele uccide il "comandante dei gommoni": chi è Tzahiban

28 ottobre 2023 a

Chi sono i due ufficiali di Hamas che Israele dice di aver ucciso la scorsa notte? Si tratterebbe di Asem Abu Rakaba e Ratib Abu Tzahiban, comandanti rispettivamente dell’unità deltaplani e della componente marittima. Il primo, secondo quanto riportato dalle Idf, avrebbe partecipato alla pianficazione dell'attacco del 7 ottobre, dirigendo i terroristi che si sono calati sul territorio israeliano attraverso piccoli parapendio a motore. Molti di loro sono piombati sul rave, insieme agli altri militanti via terra, e hanno dato il via al massacro dei giovani presenti.

L'altro capo di Hamas che Tel Aviv sostiene di aver eliminato, Ratib Abu Tzahiban, è considerato il capo della struttura che agisce sul mare con gommoni e battelli. L’elenco ufficioso degli ufficiali del gruppo terroristico fatti fuori conterrebbe almeno 42 nomi, come si legge sul Corriere della Sera. Diversa la versione di Hamas, secondo cui invece sarebbero pochi i caduti tra gli alti gradi. L'obiettivo di Israele, comunque, è chiaro: eliminare personaggi con nomi, volti e ruoli ben precisi. Come nel caso di Asem Abu Rakaba, che pare si occupasse anche dello sviluppo di velivoli senza pilota e dell’acquisizione di sistemi antiaerei portatili.

Il Corsera, in particolare, ha sottolineato come i fedayn si siano addestrati per diverso tempo senza che nessuno se ne accorgesse. Si sono esercitati soprattutto con dei paramotori nel sud di Gaza, dove avrebbero riprodotto il modello di un villaggio israeliano con piccole costruzioni in cemento. Hamas ha anche registrato dei video per raccontare l'addestramento dei suoi uomini. Filmati che ovviamente sono poi riemersi dopo l’attacco del 7 ottobre per dare risalto ai preparativi.