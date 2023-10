Israele-Hamas, la diretta. Iran: "Superata la linea rossa", può accadere di tutto

29 ottobre 2023 a

a

a

La guerra tra Israele e Hamas prosegue. All'interno della Striscia di Gaza la battaglia divampa tra leunità dell'Idf e i terroristi. Lo Stato ebraico impiega numerosi bulldozer per cercare di aprire varchi all'interno del territorio a nord della Striscia. Intanto Hamas propone uno scambio tra ostaggi e prigionieri. Segui la diretta





Ore 8.12 - Israele: colpiti circa 450 obiettivi di Hamas

Le forze di difesa israeliane fanno sapere che ieri aerei da combattimento hanno colpito circa 450 obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza ieri. Secondo l'IDF, gli obiettivi includevano centri di comando di Hamas, posti di osservazione e posizioni di lancio di missili anticarro. Durante la notte i militari hanno anche ampliato le operazioni di terra nella Striscia di Gaza, con l'ingresso di altre forze.

Ore 7.46 - Il presidente iraniano Raisi: “I crimini di Israele hanno superato la linea rossa”

"I crimini del regime sionista hanno superato la linea rossa, il che potrebbe costringere tutti ad agire". Lo afferma su X il presidente iraniano, Ebrahim Raisi.



Ore 7.45 - Aumenta il numero dei militari israeliani sul terreno

Le forze di difesa israeliane hanno aumentato il numero dei militari sul terreno come parte della loro operazione ampliata nella Striscia di Gaza. Lo riporta Times of Israel citando Idf e spiegando che le unità stanno operando anche più in profondità nell'enclave rispetto all'inizio della guerra.



Ore 7.00 - Al Arabiya, nove morti dopo bombardamento nel centro di Gaza

Nove vittime per un bombardamento notturno dell'esercito israeliano nella parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce il canale televisivo Al Arabiya.



Ore 6.26 - Esercito israeliano, oggi Egitto e Usa ampliano aiuti umanitari a Gaza

L'Egitto e gli Stati Uniti "amplieranno" oggi gli aiuti umanitari a Gaza: lo ha preannunciato il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, in una nota diffusa su X, l'ex Twitter.



Ore 4.58 - Media, a Gaza telefoni e internet riprendono a funzionare

Le comunicazioni telefoniche e Internet a Gaza sono tornati a funzionare. Lo scrive - come riporta il sito Ynet - l'agenzia Reuters

Ore 3.55 - Lunedì nuova riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

L’annuncio arriva da fonti diplomatiche e viene riportato dall’agenzia di stampa Reuters. Il Consiglio di Sicurezza non è riuscito finora ad approvare nessuna delle quattro diverse risoluzioni che avrebbero potuto portare a un cessate il fuoco

Ore 2.45 - Media Usa: “Joe Biden ha incontrato alla Casa Bianca i leader musulmani”

Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato alla Casa Bianca i leader musulmani. Un incontro né annunciato né confermato dalla Casa Bianca che si è tenuto giovedì. Lo riporta Nbc citando alcuni dei partecipanti

Ore 1.30 - Arrivano i bulldozer di Israele

Nuove esplosioni a Gaza. Anche fonti vicine ad Hamas confermano che sono in corso violenti bombardamenti. Intanto, secondo i media palestinesi, sono in corso scontri tra miliziani e forze israeliane che hanno tentato tra l'altro di penetrare nel campo profughi di Jabalia, a nord-est di Gaza, e in quello di Askar, a Est della città di Nablus, in Cisgiordania. Quest’ultima operazione sarebbe avvenuta con l’impiego di "un gran numero di bulldozer".