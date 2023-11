Spagna, folla oceanica a Madrid: "Sanchez deve dimettersi subito", è caos

12 novembre 2023 a

Una folla oceanica ha invaso il centro di Madrid rispondendo alla chiamata del Partito Popolare spagnolo che per oggi ha indetto dalle ore 12 manifestazioni contro l’investitura di Pedro Sanchez in tutti i capoluoghi di provincia della Spagna. Decine di migliaia di dimostranti stanno protestando in tutto il Paese. ’Sanchez dimissioni subito', ’Pedro Sanchez dittatore', e ’Puigdemont in prigione' stanno urlando a Madrid i dimostranti riuniti a Puerta del Sol.

Tutte le strade attorno alla piazza sono bloccate da un muro umano. Tra la folla di persone di tutte le età, giovani, famiglie e anziani, sventolano le bandiere della Spagna. Il colpo di mano di Sanchez che con un accordo con i separatisti si tiene la poltrona di governo sta mobilitando la Spagna moderata e nazionalista che chiede le immediate dimissioni del premier.

Il leader del partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, parlando dal palco in Puerta del Sol, a Madrid, dove è in corso una manifestazione oceanica contro l’investitura di Pedro Sanchez e la futura legge di amnistia per gli indipendentisti catalani, ha chiesto di tornare al voto. "Non rimarremo in silenzio" finché "non potremo parlare di nuovo alle elezioni", ha assicurato il leader che non è riuscito ad ottenere la maggioranza al Congresso dei deputati nella sua sessione d’investitura a settembre. "Hanno paura delle urne?", si è chiesto Feijóo, sottolineando che è stata "l’avidità di un cittadino (Sanchez)" a causare questa situazione avendo sovradimensionato il peso del movimento indipendentista. La Spagna in poche ore si sta trasformando in una vera e propria polveriera.