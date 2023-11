Unità 504, il gruppo d'élite dei servizi segreti: la mossa dell'Idf

Ariel P. Warschauer 24 novembre 2023 a

C'è un’unità d'élite dell’esercito israeliano che si è rivelata fondamentale nella guerra contro Hamas a Gaza: l'Unità 504. Si tratta di un reparto segreto dello spionaggio militare, AMAN, composto da centinaia di operativi: agenti segreti militari dispiegati sul campo di battaglia con il compito non solo di combattere, ma anche di avvalersi dei dati raccolti da due diverse strutture militari interne: l’Elint (l'intelligence elettronica) e il Comint (l'intelligence delle comunicazioni). La 504 interviene spesso con l'ausilio della “Sayet Maktal”, l'unità scelta antiterrorismo dell'esercito, e analizza i dati sensibili, interroga i prigionieri e partecipa in prima linea alle operazioni anti Hamas e anti Jihad Islamica.

L'Unità 504 come ci rivela una fonte riservata, «collabora anche con il Dipartimrnto per gli Affari Arabi dello Shabak (ex Shin Bet), i servizi interni, monitorando e controllando le potenziali attività eversive e i soggetti affiliati ad Hamas». «Questo gruppo - prosegue la nostra fonte- dopo la strage del 7 ottobre, è stato potenziato: i suoi uomini, operano come supporto delle squadre speciali dello Shabak, conosciute come Henza».

Accanto all'Unità 504, operano in stretta sinergia gli agenti segreti dello Shabak: secondo informazioni provenienti dallo Stato Maggiore della Difesa israeliano, l'Unità 504, in quest’ultimo mese ha catturato e interrogato più di 500 terroristi di Hamas e segnalato i siti e le infrastrutture collegate ad attività terroristiche. È riuscita a catturare un ufficiale di alto rango di Hamas, che ha rivelato come sotto l’ospedale al Shifa ci fossero i bunker e i tunnel utilizzati da Hamas. Al che gli uomini e le donne della 504, si sono impossessati dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale, e hanno sequenziato minuto per minuto le immagini in cui si vede il trasferimento dal pronto soccorso ai bunker, di due ostaggi israeliani rimasti gravemente feriti durante l'assalto del 7 ottobre.

Assad Samlah, interrogato dagli specialisti della 504, ha fornito prove del fatto che i terroristi di Hamas stavano radunando 50.000 civili palestinesi da utilizzare come scudi umani all'interno del sito della Mezzaluna Rossa, dove si era rifugiato parte dello stato maggiore di Hamas. Un altro terrorista ha raccontato agli specialisti della 504, che un centinaio di miliziani di Hamas a turno, controllavano l'ospedale Rantisi di Gaza, utilizzato come avamposto per operazioni militari contro le città israeliane. Attualmente l'Unità 504 ha il compito di gestire la sicurezza non solo all'interno delle zone sotto il controllo dell'esercito israeliano a Gaza, ma di rafforzare militarmente il confine settentrionale della Striscia e di controllare il confine a ridosso del Libano. Questo reparto di élite, oggi risponde direttamente al capo di Stato Maggiore, il generale Herzi Halevi, ed è stato rafforzato con l’innesto di diverse centinaia di uomini, per lo più riservisti provevnienti dai migliori reparti dell’esercito, come i paracadutisti (Tzanchanim) e gli alpini della Golani.