Israele, Daniele Capezzone: "Mostri tutti gli orrori commessi da Hamas il 7 ottobre"

A Israele serve una grande operazione verità, spiega Daniele Capezzone nel suo editoriale su Libero: mostrare tutti, ma proprio tutti i video che testimoniano le stragi di Hamas nei kibbutz e nel party nel deserto del Negev compiute lo scorso 7 ottobre, in quel tragico sabato mattina che ha scatenato la guerra in Medio Oriente. Non per sgomberare il campo dai dubbi, perché non c'è negazionismo che tenga. Ma per mettere spalle al muro tutti i filo-palestinesi d'Occidente, più o meno consapevoli "amici di Hamas".



