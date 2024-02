Kate Middleton, "triste e demoralizzata": il crollo al compleanno di mamma Carole

Roberto Tortora 01 febbraio 2024 a

Continua ad esserci apprensione, nel Regno Unito, per le condizioni di salute di Kate Middleton, tornata a casa dopo 13 notti di ricovero in ospedale, alla London Clinic, ed un delicato intervento chirurgico all’addome. La principessa del Galles ha cominciato la convalescenza all’Adelaide Cottage e l’umore non è dei migliori, perché, a causa delle sue condizioni, non ha potuto partecipare al compleanno della mamma Carole, cui è molto legata. C’è stata una festa in famiglia per celebrare i 69 anni della donna e Kate non ha potuto essere con lei, "triste e demoralizzata", fanno sapere fonti vicine alla famiglia reale.

In una nota di Kensington Palace si apprende che la moglie dell’erede al trono William “sta facendo buoni progressi”. A proposito del marito, in questo momento si è temporaneamente ritirato dai suoi oneri pubblici proprio per prendersi cura della sua amata e dei loro tre figli, il principino George (10 anni), la principessina Charlotte (8) e l’altro maschietto di casa, Louis (5). Quella di festeggiare in pompa magna il compleanno di Carole è una tradizione radicata nella famiglia Middleton, nel 2019 la sorella di Kate, Pippa, aveva organizzato un party nella sua casa di Chelsea, in occasione del compleanno n.64 della mamma. In quell’occasione, Kate non si è risparmiata nel look ed è arrivata alla festa più radiosa che mai, indossando un abito rosso molto elegante di Alexander McQueen, con le spalle interamente scoperte. Carole incontrò il marito Michael quando entrambi lavoravano per British Airways, nota compagnia di volo di bandiera. Sposatisi nel 1980, due anni dopo nacque la primogenita Catherine, mentre Pippa arrivò subito dopo, nel 1983, seguita poi nel 1987 dal figlio maschio, James.

Non un momento facile per i reali, visto che anche Re Carlo ha trascorso tre notti alla London Clinic per sottoporsi ad un intervento alla prostata. Al contrario della nuora, uscita dall’ospedale in gran segreto, Carlo ha varcato la soglia d’uscita della clinica dal varco principale, accompagnato dalla regina Camilla e salutando, entrambi sorridenti, la folla di giornalisti assiepata in strada in loro attesa.