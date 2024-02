Hamas, verso il no all'intesa con Israele: tregua e ostaggi, cosa succede ora

04 febbraio 2024 a

Hamas sarebbe orientato verso il no alla tregua con Israele, anche se è probabile che la sua risposta definitiva non arrivi stasera, diversamente da quanto comunicato nelle scorse ore. La proposta sul piatto, elaborata nei giorni scorsi a Parigi grazie alla mediazione di Egitto e Qatar, prevede una tregua e il rilascio degli ostaggi. A riportare la notizia del rinvio della decisione di Hamas la stampa israeliana e palestinese. A rilanciarla per primo il media saudita Al-Arabiya, ripreso anche dagli israeliani Ynet e Jerusalem Post.

Secondo il canale tv Channel 12, in particolare, il leader di Hamas da Gaza, Yahya Sinwar, chiederà solide garanzie per la fine della guerra e il ritiro delle truppe israeliane. Richieste che, come si sa già, Israele accetterà difficilmente. La rete di informazioni palestinese Quds, invece, cita una fonte di Hamas secondo cui le parti sarebbero lontanissime da un accordo. Inoltre, pare che i terroristi vogliano chiedere un maggior numero di detenuti palestinesi da liberare da parte di Israele.

La risposta scritta a Egitto e Qatar dovrebbe essere inviata "contemporaneamente" nelle prossime ore e - secondo fonti citate da un altro quotidiano saudita, Al-Sharq - conterrebbe anche la richiesta di un totale cessate il fuoco, da sempre rifiutato da Israele.