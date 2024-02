Kate Middleton, "se rivelasse il motivo del suo ricovero, ci sarebbe un effetto stratosferico"

05 febbraio 2024 a

a

a

Kate Middleton è tornata a casa dopo ben 13 giorni di ricovero. Sull'operazione all'addome che l'ha costretta, e la costringe tutt'ora, a rimanere lontana dai riflettori aleggia un certo mistero. Per l'esperta di cose reali Emily Nash, se la principessa del Galles rivelasse cosa l’ha trattenuta in ospedale, la notizia avrebbe un effetto "stratosferico". Secondo la giornalista di Hello!, infatti, "Kate è una influencer", quello che dice e che tocca genera reazioni a catena a tutti i livelli. Motivo per cui, "se dicesse tutto quello che le è accaduto avrebbe conseguenze stratosferiche. Il potenziale che avrebbe di accendere i riflettori sulla malattia sarebbe senza precedenti. Sono sicura che le è passato per la testa".

In ogni caso non si arresta il tam-tam sui motivi dietro la sua operazione. Addirittura c'è chi ha fatto infuriare Buckingham Palace, arrivando a teorizzare che Kate fosse stata in coma. La stessa BBC aveva detto che "è chiaro dal periodo di tempo previsto per la degenza in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata che le sue condizioni mediche sono serie".

"Troppo magra"? L'unica volta in cui Kate Middleton perde la calma: "Vie legali"

Intanto il Telegraph ha ben pensato di lanciare un sondaggio per valutare il consenso verso la Monarchia durante le degenze. Risultato? La simpatia nei confronti del re e della principessa è aumentata. Persino la regina Camilla, che ha preso le redini negli impegni pubblici, si è portata a casa tre punti in più.