Putin, il video virale che può far crollare lo Zar: "Devi andare subito via"

Questa donna potrebbe far tremare Putin dopo la morte di Navalny. A volte la forza delle parole, ma anche il "passaparola" sui social può essere più letale di qualunque congiura o opposizione per rovesciare il regime guidato da un leader come Putin. E così la clip dell'anziana attivista Lyudmila Vasilieva che, in una piazza di San Pietroburgo, ha espresso tutto il suo dissenso contro Vladimir Putin e il suo governo.

"Il presidente ha ucciso i bambini ucraini e ha mandato a morire più di 300mila soldati russi al fronte - ha gridato la donna -. Il traditore Putin rende schiavo il suo popolo, dobbiamo ribellarci". E la donna potrebbe diventare in pochissimo tempo il simbolo di una rivolta silenziosa contro il potere di Putin. Infatti mentre parlava, dietro di lei sulla piazza, c’erano fiori deposti in memoria di Navalny. La polizia è intervenuta per rimuovere i mazzi di fiori depositati da chi credeva nella legittima opposizione di Navlany.

E sempre la polizia ha provato a interrompere anche il "comizio" della signora. E a questo punto la anziana ha affermato, senza paur: “Ormai sono anziana, possono solo uccidermi. Dobbiamo ribellarci e chiedere a Putin di andarsene”. Il regime dello Zar comincia a scricchiolare?



"Putin is a murderer, he's a traitor to our country, he's up to his neck in blood." Another video of Siege of Leningrad survivor Lyudmila Vasilieva speaking out about the death of Navalny in St. Petersburg. https://t.co/F4f7c60PoQ