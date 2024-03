Joe Biden con la scarpa ortopedica: colpito da una malattia neurologica

Giovanni Longoni 19 marzo 2024 a

a

a

Attenzione: caduta presidenti. Il povero Joe Biden, come se non avesse altri guai nella vita, soffre di neuropatia sensoriale periferica, un problema che causa danni ai nervi del piede. Per questo, insomma, ogni tanto fa dei voli spaventosi dalle scale o dai palchi dei comizi. Il suo staff l’anno scorso pare gli avesse messo alle calcagna il figlio Hunter, per sostenerlo senza dare troppo nell’occhio; ad esempio durante il viaggio in Irlanda. Ma poi i guai giudiziari del rampollo hanno suggerito di mostrare in due insieme il meno possibile. Il mese scorso, invece, il New York Times aveva rivevlato che i servizi segreti ora posizionano un agente in fondo alla scaletta dell’aereo quando Biden sbarca dall’Air Force One. Lo 007 cuscinetto. Ultima disavventura il mese scorso, quando il Dem è quasi caduto riuscendo, per il rotto della cuffia, ad aggrapparsi al corrimano.

Ma proprio durante una discesa dal jet presidenziale Joe è stato visto di recente indossare scarpe da ginnastica “maximum stability” progettate per impedire a chi le indossa di cadere. Si tratta di calzature “lifestyle” disegnate dal marchio Hoka. Le “Hoka Transport”, costo 150 dollari, hanno una suola larga ottima per la stabilità, progettate per il massimo comfort e supporto durante le passeggiate o le escursioni. La scelta della scarpa ha riaprto in Rete la querelle sullo stato di salute dell’80enne leader del mondo libero. Sul fisico e soprattutto sulle capacità cognitive. Un recente sondaggio di ABC News/Ipsos ha rilevato che l’86% degli americani ritiene che sia troppo vecchio per un altro mandato. «I burattinai di Biden lo stanno costringendo a indossare un nuovo paio di scarpe da ginnastica lifestyle perché viaggia così tanto», ha detto un utente complottista su X sabato. Un altro ha scherzato dicendo che erano: «Air Bidens».

Mario Sechi: la vera posta in gioco con Putin

Quella per la Casa Bianca è una corsa e non è strano che sia decisa anche da che cosa i contendenti indossano ai piedi. Qualche settimana fa Trump ha lanciato le sneakers dorate “never surrender”, con la bandiera americana, che sono andate letteralmente a ruba. Biden risponde con le ortopediche. Chi vincerà?