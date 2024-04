Sydney, vescovo accoltellato durante la messa in diretta tv: diversi feriti

15 aprile 2024 a

Ancora orrore e paura in Australia. Diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa di Wakeley a Sydney. Lo riferiscono media australiani. I feriti non sarebbero in gravi condizioni secondo la polizia che ha annunciato anche l'arresto di un uomo. Come si vede dalle immagini che in poco tempo hanno fatto il giro del mondo, un uomo si avvicina all'altare e sorprende all'improvviso il vescovo. Dalla tasche estrae un coltello e comincia a colpire in modo forsennato il vescovo. Il prelato prova a difendersi ma viene sopraffatto dalla furia dell'aggressore che prima lo fa cadere a terra e poi si accanisce continuando a colpirlo. In pochi secondi diversi fedeli si sono alzati e hanno tentato invano di bloccare l'uomo. Nella concitazione della colluttazione altre persone sarebbero state colpite dall'aggressore che è stato poi bloccato e arrestato dalla polizia. Solo qualche giorno fa un attacco in un centro commerciale, sempre all'arma bianca, ha provocato la morte di almeno 5 persone e una decina di feriti.



BREAKING: *ANOTHER MASS STABBING* - A bishop and several worshippers have been attacked in another mass stabbing in Wakeley, Sydneypic.twitter.com/f3MoL0VuwD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2024

(In aggiornamento)