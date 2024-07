Donald Trump, parole clamorose su Biden: "Perché la conferenza stampa non è stato un disastro"

12 luglio 2024 a

"Non è stata un disastro la conferenza stampa di ieri del presidente americano Joe Biden, "per lui non è finita". Così l’ex presidente Usa Donald Trump ha commentato la conferenza stampa che Biden ha tenuto al vertice della Nato a Washington e che è stata caratterizzata da gaffe e lapsus. "Ieri sera non è stato eccezionale. Mi ha chiamato suo vicepresidente e, tra l’altro, non l’ha fatto in modo sarcastico. Se lo avesse fatto in modo sarcastico, sarebbe stato grandioso, ma non è stato fatto in modo sarcastico", ha detto Trump. Biden, ha aggiunto, "ha fatto un bel pò di altri errori. Ma non è stato un disastro totale", ha dichiarato Trump al programma radiofonico The Clay Travis and Buck Sexton Show.

"Non è la fine per lui, perché quando controlli i delegati, non è mai la fine", ha aggiunto. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito all’attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden di sottoporsi insieme a lui a dei test cognitivi. "Sono fantastico sul piano cognitivo, sono perfetto, ho fatto dei test. Faccio dei test di routine", ha detto Trump. "Ho appena fatto una visita medica e ne sono uscito perfetto. Annunceremo presto i risultati", ha detto Trump. "Suggerisco di andare insieme e fare un test cognitivo. Facciamo dei test cognitivi, facciamoli insieme, come una squadra", ha aggiunto Trump.