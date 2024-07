Donald Trump? Criticano il sopravvissuto perfino se ringrazia Dio

16 luglio 2024 a

Il proiettile che volava verso la testa di Donald Trump, per un piccolo movimento dell’ex Presidente nell’ultima frazione di secondo, ha colpito solo il suo orecchio. Così ha avuto salva la vita. Senza quel movimento sarebbe stato un colpo mortale per lui e pure per la pace negli Stati Uniti che, secondo Paolo Mieli, «sarebbero precipitati nella guerra civile». Infatti la pallottola, ferendo l’orecchio, è passata a un centimetro dal cervello. Se è stato un caso sembra davvero straordinario. Il card. Giacomo Biffi amava dire che “caso” è il nome che Dio usa quando viaggia in incognito. E in effetti Donald Trump ha scritto: «Solo Dio ha impedito che accadesse l’impensabile». (...)