Trump, spari vicino al suo golf club. "Un AK-47 trovato tra i cespugli", paura per il tycoon

15 settembre 2024 a

a

a

Spari vicino al golf club di Donald Trump, l'ex presidente americano in carica per un secondo mandato alla Casa Bianca. Torna così l'incubo attentati nel bel mezzo della campagna elettorale: il team della piattaforma del tycoon ha reso noto che "diversi colpi di arma da fuoco" sono stati sparati nelle vicinanze dell'ex presidente, al Trump National Golf Club di West Palm Beach, in Florida. Trump, in ogni caso, starebbe bene: si trovava nel suo club in occasione di una domenica dedicata interamente al golf. Il suo staff ha fatto sapere che il candidato repubblicano è già al sicuro.

Secondo quanto riferisce il New York Post, a scambiarsi colpi d'arma da fuoco vicino al golf club sarebbero state due persone. I loro spari, però, non erano diretti verso Trump, che non sarebbe mai stato in pericolo, come riferito da fonti delle forze dell'ordine. La situazione ha comunque creato una certa apprensione, dal momento che a metà luglio il tycoon era rimasto stato ferito durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. L'ex presidente era da poco salito sul palco, all'aperto, quando un uomo - poi identificato nel 20enne Thomas Matthew Crooks - ha sparato con un fucile, colpendolo a un orecchio.

"Il Secrete Service, insieme all'ufficio dello sceriffo di Palm Beach, sta indagando sulla minaccia alla sicurezza riguardante l'ex presidente Donald Trump accaduta poco dopo le due del pomeriggio. L'ex presidente è al sicuro", ha riferito il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi. Intanto, Donald Trump jr, il figlio del candidato repubblicano, su X ha scritto: "Un AK-47 è stato trovato tra i cespugli, secondo le forze dell'ordine locali. La campagna di Trump ha rilasciato una dichiarazione che conferma che l'ex presidente Trump è al sicuro. Un sospettato sarebbe stato arrestato".