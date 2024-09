Kamala spende tanto, ma sono soldi di Biden. Trump punta su Musk

22 settembre 2024 a

a

a

Nella lunga notte tra il 5 e il 6 novembre si conteranno i voti che decideranno chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, ma intanto si pesano i soldi che gli sfidanti stanno investendo nelle rispettive campagne elettorali. Così mentre i sondaggi disegnano un testa a testa sempre più serrato tra Donald Trump e Kamala Harris, è l’attuale vicepresidente e candidata democratica ad aver allentato nel mese di agosto i cordoni della borsa.