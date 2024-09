Ora occhio all'Iran: il regime è vicinissimo all'implosione

30 settembre 2024 a

Nel testacoda intellettuale e morale di troppe cancellerie e di troppe redazioni occidentali (per non dire dei soliti “esperti” e “analisti”, così spesso prigionieri dello status quo e abituati a vedere le cose solo dal punto di vista delle dittature), viene presentata come una cattiva notizia, come un’insidia, come un rischio, quella che invece dovrebbe essere considerata la più promettente speranza scaturita dall’offensiva israeliana di questi giorni: il fatto che il regime teocratico degli ayatollah di Teheran non sia mai stato così vicino alla sua implosione.