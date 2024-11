Il naufragio mediatico dei super-esperti: tifavano Kamala e ora spiegano la sua disfatta

07 novembre 2024 a

a

a

È ovvio che la carriera politica di Kamala Harris sia finita ieri. Ed è per lo meno probabile, dopo questo spettacolare naufragio, che perfino gli strapotenti clan Obama e Clinton avranno un po’ meno voce in capitolo rispetto al difficilissimo futuro che si prospetta per i democratici. Ma – prima e peggio di costoro – sono altri che dovrebbero sgombrare il campo, al di qua e al di là dell’Atlantico: prendersi qualche turno di riposo, scusarsi, o almeno (nei casi purtroppo non frequenti di onestà intellettuale) dedicarsi a una riflessione profonda, a un autoesame non banale.