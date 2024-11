Germania anno zero, Parigi sta pure peggio. E l'Europa è senza pilota

08 novembre 2024 a

Dire che il governo semaforo tedesco sia la prima vittima di Trump è un equivoco che non tiene conto della situazione politica ed economica della Germania di cui il nuovo presidente americano ovviamente non ha alcuna responsabilità, nemmeno indiretta. Già diversi mesi fa la Deutsche Welle avvertiva della «modalità crisi» in cui era entrata la coalizione che si reggeva solo per i salti mortali del cancelliere Olaf Scholz, nonostante i tre partiti che la compongono, il Partito Socialdemocratico, i Verdi e il Partito Liberale Democratico, «sembrano incapaci di smettere di litigare». È così da tempo, ma l’attuale crisi stavolta rischia di implodere perché «l’economia tedesca è stagnante e le entrate fiscali sono diminuite», scriveva DW. Ora i partner della coalizione devono «chiarire su cosa possono ancora concordare» o dividersi. (...)



