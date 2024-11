Donald Trump, pur di diffamarlo la croce diventa una svastica

17 novembre 2024 a

a

a

Non sapendo più come attaccare Donald Trump ora si polemizza sui tatuaggi. A dar fuoco alle polveri è stata l’Associated Press secondo cui «Pete Hegseth, veterano della Guardia nazionale dell’esercito e conduttore di Fox News nominato da Donald Trump a capo del Dipartimento della Difesa, è stato segnalato come possibile “minaccia interna” da un collega militare a causa di un tatuaggio sul bicipite associato a gruppi di suprematisti bianchi». Hegseth «ha affermato di essere stato ingiustamente identificato come estremista a causa di un tatuaggio a forma di croce sul petto». E l’Ap ha ribattuto che c’è anche «un tatuaggio diverso con la scritta “Deus Vult”». (...)