Elon Musk dalle parole ai fatti: la lista delle teste da tagliare, il post scatena l'inferno

27 novembre 2024 a

a

a

Dalle parole ai fatti, o presunti tali. Si parla del vulcanico Elon Musk, fidatissimo consigliere di Donald Trump, il quale ha scatenato una tempesta sui social pubblicando su X, la piattaforma di sua proprietà, i nomi e i ruoli di alcuni funzionari federali, tra cui quattro donne con incarichi legati al clima. Si tratta di figure che Musk, semplicemente, vorrebbe tagliare.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, i due post pubblicati da Musk, contenenti nomi e informazioni, hanno raccolto decine di milioni di visualizzazioni, attirando critiche e attacchi nei confronti delle funzionarie. Una di loro, addirittura, avrebbe cancellato tutti i suoi account sui social media per sfuggire agli attacchi che il post di mister Tesla avevano innescato.

"Dicevi che Trump avrebbe perso e le mie azioni...". Elon Musk, lite furibonda con Bezos | Guarda

Uno dei post incriminati di Musk recitava: "Non penso che i contribuenti americani debbano pagare per un incarico di direttore della diversificazione climatica (she/her) presso la Us International Finance Corporation", in calce uno screenshot con il nome e la posizione della funzionaria. Questo singolo tweet ha raccolto 33 milioni di visualizzazioni, scatenando un’ondata di commenti negativi, con accuse come "incarico frode". Di fronte all’assalto mediatico, la funzionaria ha scelto di sparire dai social.