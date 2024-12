Finlandia e Svezia, cavo dati tranciato nel Mar Baltico: "Sabotaggio", su chi cadono i sospetto

03 dicembre 2024 a

a

a

Un cavo dati che corre lungo il confine terrestre tra Svezia e Finlandia è stato danneggiato. Lo riportano i media svedesi. Secondo il quotidiano svedese Dagens Nyheter, che cita l'Autorità svedese per le telecomunicazioni PTS, il danneggiamento del cavo è stato riscontrato in due punti diversi in territorio finlandese.

"Le autorità stanno indagando sulla questione insieme all'azienda", ha scritto su X la ministra finlandese dei Trasporti e delle comunicazioni, Lulu Ranne. "Prendiamo la situazione seriamente", ha aggiunto. L'emittente nazionale svedese Sveriges Radio ha riferito che la società interessata, Global Connect, ha dichiarato che 6mila clienti privati e circa 100 clienti commerciali sono stati interessati dal danno del cavo. Il mese scorso erano stati danneggiati 2 cavi dati sottomarini sul fondale del Mar Baltico il mese scorso.

I due cavi, uno che va dalla Finlandia alla Germania e l'altro dalla Lituania alla Svezia, erano stati entrambi danneggiati in acque svedesi. Le autorità finlandesi, svedesi e tedesche avevano avviato indagini. Allora il ministro della Difesa tedesco aveva dichiarato che i danni sembravano essere stati causati da un sabotaggio, ma al momento non ci sono prove. La settimana scorsa la Svezia ha chiesto formalmente alla Cina di collaborare per spiegare la rottura dei cavi di trasmissione dati nel Mar Baltico, dove era stata avvistata una nave battente bandiera cinese.

La società Global Connect ha riferito che il cavo internet è stato danneggiato in 2 punti distinti nel sud della Finlandia lunedì. "Il primo danno è stato riparato e l'accesso a internet è stato in gran parte ripristinato", ha dichiarato Niklas Ekström, portavoce di Global Connect in Svezia. "Stiamo ancora lavorando per riparare il secondo danno", ha aggiunto. Il portavoce ha riferito che un incidente era legato a lavori di scavo, mentre il secondo è ancora in fase di analisi. "Per ora non abbiamo analisi in merito", ha detto Ekström. La polizia finlandese ha rilasciato martedì una breve dichiarazione in cui afferma che "al momento non sta conducendo un'indagine penale sui danni causati a un cavo in fibra ottica tra Finlandia e Svezia".