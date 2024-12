Trump, Time costretto a sceglierlo come persona dell'anno

13 dicembre 2024 a

Donald Trump incoronato “Persona dell’anno” dall’autorevole rivista americana Time. È la seconda volta per Mister President, dopo il 2016, anche allora in occasione della sua elezione. Chi non ama il controverso personaggio dirà che persona dell’anno si diventa “nel bene e nel male”, tant’è che lo furono anche Adolf Hitler e Vladimir Putin, ma non è proprio vero, perché il führer venne indicato nel ’38, quando i suoi crimini e danni non erano ancora ipotizzabili e lo zar nel 2007, ai tempo in cui tutto l’Occidente flirtava con lui. Basta scorrere l’elenco degli ultimi assegnatari del titolo, da Greta Thumberg (2019) a Volodymyr Zelenski (2022), da Papa Bergoglio (2013) a Elon Musk (2021), fino alla coppia Joe Biden Kamala Harris (2020) e ad Angela Merkel (2015), per capire che “Persona dell’anno” è ormai un’investitura di carattere essenzialmente positivo.