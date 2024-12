Scholz, dietro la sua caduta c'è Angela Merkel: ecco l'eredità lasciata alla Germania

20 dicembre 2024 a

a

a

Scusatemi la franchezza, come al solito, ma della caduta del socialdemocratico Olaf Scholz in Germania, sfiduciato come cancelliere e rimasto in carica per gestire le elezioni anticipate di febbraio, non mi stupisce l’epilogo in soli tre anni. Mi stupisce che sia durato tanto. Così come mi stupisce ancora che fosse durata più di cinque volte -ben 16 anni- prima di lui la popolare Angela Merkel. Popolare intesa come appartenente all’omonimo partito della famiglia europea democristiana. Ma sulla Merkel tornerò dopo. Lasciatemi continuare a scrivere di Scholz. Per quanto risulti dalla sua biografia un avvocato specializzato in diritto del lavoro, Scholz mi è sempre apparso più un funzionario di partito che altro. Il solo paragonarlo a predecessori della sua parte politica come Gerhard Schroeder e Willy Brandt mi sembra un esercizio acrobatico senza alcuna rete di sicurezza. La sua partecipazione, da socialista, alla demonizzazione del debito, che in Germania si chiama e viene percepito come il peccato, poteva e doveva bastare per capire la fine che lo aspettava. Ora, con la crisi nella quale è sprofondato il suo paese, che cosa farà mai il cancelliere uscente del vanto di avere un debito pubblico pari solo al 60 per cento rispetto al cosiddetto prodotto interno lordo, meno della metà del nostro? Di questo nostro tanto vituperato paese che secondo le previsioni formulate dalla sinistra con la Meloni a Palazzo Chigi avrebbe dovuto fallire. E invece quanto meno galleggia, come ha riduttivamente certificato di recente un avarissimo, quasi oppositorio Censis guidato da Giorgio De Rita, figlio del mitico Giuseppe. (...)