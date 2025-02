Trump e Zelensky, "giornalista rimosso": chi è, esplode il caso alla Casa Bianca

28 febbraio 2025 a

Volodymyr Zelensky incontra Donald Trump. In un faccia a faccia, quello alla Casa Bianca, tesissimo, il presidente ucraino e quello americano discutono sulla guerra in Ucraina. Il numero uno degli Usa accoglie Zelensky con pacche sulle spalle, gesti della mano e una battuta fulminante: "Oh guarda, si è anche vestito bene". Il presidente dell'Ucraina si presenta in uniforme nera vagamente più "formale", una variazione sul tema militaresco che contraddistingue il presidente fin dai primissimi giorni dell'invasione russa.

Ma ad attirare l'attenzione è un altro dettaglio. Un reporter dell'agenzia di stampa russa Tass è stato infatti rimosso dallo studio ovale. Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, il reporter non era sulla lista dei media approvati. L'intervento è stato preso una volta che la questione è stata segnalata ai servizi della Casa Bianca.

"Non sei grato, sai cosa succede se siamo fuori?". Trump travolge Zelensky, urla nello Studio Ovale: senza precedenti

Come detto in precedenza, tra i due il clima è incandescente. Davanti ai giornalisti i due alzano la voce. Trump si scalda e incalza Zelensky che dovrebbe "essere riconoscente" agli Stati Uniti per l'aiuto fornito. La sua accusa? "Giocare con la Terza Guerra Mondiale". Sull'intesa sulle terre rare, Trump attacca: "O fai un accordo" o "siamo fuori". "Stiamo cercando di risolvere un problema. Non dirci cosa proveremo, perché non sei esattamente nella posizione di dare ordini", replica a quel punto il numero uno di Kiev. Il botta e risposta continua poi con Trump che si rivolge nuovamente all'"ospite": "In questo momento non sei in una posizione molto buona" e "non hai le carte giuste ora con noi".