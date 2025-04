Russia, "tregua di Pasqua". Gelo da Kiev

La Russia fermerà tutte le operazioni militari in Ucraina dalle 18 di oggi sabato 19 aprile (le 17 in Italia) fino alla mezzanotte di lunedì 21 aprile (le 23 in Italia) come parte di una "tregua di Pasqua". Lo ha reso noto il Cremlino tramite Telegram. Mosca presume che la parte ucraina "seguirà il suo esempio" assecondando questo cessate il fuoco temporaneo". "Allo stesso tempo, le nostre truppe devono essere pronte a respingere possibili violazioni della tregua e provocazioni da parte nemica", si legge. "Durante un incontro al Cremlino, il comandante in capo (il presidente Vladimir Putin) ha ascoltato una relazione del capo di Stato maggiore delle Forze armate russe Valery Gerasimov sulla situazione al fronte e ha riferito che la parte russa cesserà tutte le azioni militari" per due giorni", si legge nella dichiarazione.

Nel frattempo, da Kiev il Ministero della Difesa ucraino smentisce le notizie di stampa secondo quali l'Ucraina sarebbe "al 90% d'accordo" con il piano di pace di Donald Trump presentato questa settimana a Parigi. E' stato il New York Post a riportare una fonte dell'amministrazione americana che ha detto che il ministro della Difesa ucraina ha detto agli Stati Uniti che l'Ucraina accettava il piano presentato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. In una dichiarazione a Sky News britannica, il ministero sottolinea che il suo compito "non è prendere decisioni politiche" e quindi non è in grado di dare "una valutazione sulla percentuale" dell'assenso di Kiev alla proposta Usa. "Abbiamo alcune posizioni di principio - prosegue la dichiarazione - noi abbiamo dato il sostegno alla proposta Usa per un cessate il fuoco completo lo scorso 11 marzo, mentre la Russia non l'ha fatto e continua i raid quotidiani sulle città e le infrastrutture ucraine".

