Francia, è sabotaggio: nuovo blackout dopo Cannes, un drammatico sospetto

Il sabotaggio contro la Francia non è finito con il Festival di Cannes . I sospetti atti vandalici contro la rete elettrica nel sud del Paese sono continuati la scorsa notte, quando è scoppiato un incendio in una sottostazione nella parte occidentale di Nizza. Un incendio in una stazione di distribuzione elettrica ha interrotto temporaneamente la corrente elettrica per 45.000 persone, ma la corrente è stata ripristinata all'alba.

Anche in quel caso gli inquirenti sono certi si sia trattato di un "atto doloso". Infatti, 3 dei 4 tralicci della linea elettrica ad alta tensione che rifornisce la città di Cannes "sono stati tagliati", come riferito dal procuratore di Grasse. In seguito a questo sabotaggio avvenuto a Villeneuve-Loubet, il gestore Rte ha interrotto la corrente elettrica per consentire un intervento, causando così un black out che ha colpito anche la città di Cannes. Poi intorno a metà pomeriggio, proprio nell'imminenza della cerimonia di chiusura del 78/o Festival con l'assegnazione della Palma d'oro, il black out totale è finito ed è stata ripristinata l'elettricità e dunque anche le connessioni internet. Ancora da capire chi ci possa essere dietro questi attacchi: due le piste più battute, la rete anarchica da un lato e i servizi segreti russi dall'altro, una strategia del caos alla base della guerra ibrida contro i nemici europei di Mosca che affiancherebbe attacchi informatici a "blitz" come questi.