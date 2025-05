Idf: "Attacco senza precedenti a Khan Younis", scontri tra israeliani e palestinesi

L’esercito israeliano (Idf) ha emesso un ordine di evacuazione per l’intera area di Khan Younis, annunciando un "attacco senza precedenti per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche". "L’area del governatorato di Khan Yunis è considerata una zona di combattimento pericolosa ed è stata più volte allertata", ha comunicato il portavoce dell’Idf in lingua araba, aggiungendo che «le organizzazioni terroristiche continuano a lanciare razzi da queste aree» e chiedendo di evacuare immediatamente verso l’area di Al-Mawasi. "L’ordine di evacuazione non include gli ospedali Al-Amal e Nasser", viene precisato

"Stiamo intensificando le nostre operazioni secondo il piano stabilito. Utilizzeremo tutti gli strumenti per riportare a casa gli ostaggi, sconfiggere Hamas e smantellare il suo potere", ha fatto sapere il capo di Stato Maggiore delle Idf, Herzi Halevi, durante un sopralluogo a Khan Yunis, aggiungendo che "questa non è una guerra senza fine: lavoreremo per accorciarla raggiungendo gli obiettivi, vogliamo essere decisi e lo faremo con determinazione, meticolosità e mantenendo la protezione delle forze". Intanto due membri del personale della Croce rossa sono stati uccisi ieri, 24 maggio, da un attacco alla loro abitazione a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto oggi su X il Comitato internazionale della Croce rossa. "Siamo sconvolti per la morte di due cari colleghi, Ibrahim Eid e Ahmad Abu Hilal. Oggi, ancora una volta, ribadiamo il nostro urgente appello al rispetto e alla protezione dei civili a Gaza", si legge nel messaggio, che conclude con le "più sentite condoglianze alle famiglie, agli amici e ai colleghi" delle vittime.