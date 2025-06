Macron sussurra qualcosa all'orecchio a Meloni: il video è virale

Durante il vertice del G7 a Kananaskis, Canada, un momento, come sottolinea Open, ha catturato l’attenzione di corrispondenti e osservatori: un intenso scambio tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Seduti alla tavola rotonda, i due parlano fitto, ignari dell’arrivo del presidente statunitense Donald Trump. La conversazione non si interrompe nemmeno quando Trump prende posto.

Le immagini, diventate virali e trasmesse anche da emittenti come Fox News, mostrano Macron chinarsi verso Meloni, coprendosi la bocca con la mano per evitare che le telecamere colgano il suo labiale. Meloni, attenta, ascolta con interesse. A un certo punto, la premier sembra sorpresa, poi alza gli occhi al cielo e si porta una mano alla fronte, come in un gesto di esasperazione o incredulità. Lo scambio continua, anche con Trump ormai al tavolo, alimentando curiosità e speculazioni.