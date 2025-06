"Midnight Hammer": il blitz che fa la storia minuto per minuto

Definita in codice “Midnight Hammer” , “ Martello di Mezzanotte”, l’operazione comb con cui l'US Air Force e la US Navy hanno tacca ieri, prima dell'alba, le ins nucleari niane di Fordow, Natanz e Isfah avrebbe, secondo il segre alla Difesa cano Pete Hegseth, valenza “psic per spingere l’Iran alla resa. Non è escluso che Washington abbia so, c questo raid, anche “acco Israele per poi rit unavia tica. L’a è stata relazionata dal ca degli Stati Maggiori Riuni USA, il generale Dan Caine «Tra la mezzanotte di vener e sabato mattina, un grupp di bombardieri B-2 è partit dagli Stati Uniti. Per mant la sorpresa, parte s'è spostato verso del gr ovest e nel Pacifico come esca tentativo gann noto solo a un ro lim di pianificatori e leade qui a Washington e al quart generale di Tampa». E poi «Sono stati coinvolti più di 125 aerei, tra cui i B-2, le aer per fl ment involo, aerei da gnizio ecaccia. I dieri hanno colpito Fordow, Nata ed Isfahan dalle ore 18,40 americane e sono ti dall spazio aereo iraniano - alle 19. p sili da crociera Tomahawk da sottomarini». Non solo, l’attacco è giunto a sorpresa dopo che il presidente USA Donald Trump aveva fatto credere di non voler attaccare l’Iran prima di due settimane, ma il Pentagono ha anche attuato un depistaggio dislocando venerdì altri bombardieri B-2 sulla pista della base Andersen dell’isola di Guam, nel Pacifico, per far credere che il raid potesse venire da Est, dalla rotta sopra l’Oceano Indiano.

In realtà i grossi bombardieri Northrop B-2 Spirit foggiati ad ala volante sono decollati direttamente dall’America, dalla base Whiteman nel Missouri, sede del 509° Bomb Wing, lo stormo equipaggiato con questi aerei invisibili ai radar. Erano sette B-2 e si sono diretti sull’Oceano Atlantico, dove, all'altezza delle isole Azzorre, hanno compiuto il primo rifornimento in volo. Altri rifornimenti su Mediterraneo e Medio Oriente, poi i bombardieri sono entrati nei cieli iraniani attaccando gli obbiettivi alle 2.30 locali. Hanno sganciato, usandola perla prima volta in guerra, l’enorme bomba perforante GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator). Lunga 6 metri, del peso di 13 tonnellate, di cui 2 di esplosivo, il suo guscio d’acciaio rinforzato permette di penetrare nel sottosuolo oltre 60 metri di profondità, deflagrando quando incontra vani di bunker. Ogni bombardiere trasportava due di tali bombe. A quanto risulta, sei B-2 si sono concentrati su Fordow, sganciando le bombe in successione per arrivare ai 90 metri di profondità a cui si trovano i locali con le centrifughe d’arricchimento dell’uranio. Foto satellitari mostrano le voragini degli ordigni. Il settimo B-2 ha attaccato Natanz, che insieme a Isfahan è stata colpita soprattutto da 30 missili da crociera Tomahawk lanciati da sottomarini americani immersi nel Mare Arabico. Per gli iraniani «i danni a Fordow sono limitati» e «l’uranio arricchito era già stato trasferito al sicuro altrove». Il raid dei B-2 ha implicato un grosso sforzo, col dispiegamento di caccia di scorta e di almeno 28 cisterne volanti Boeing KC-135 e KC-46 mobilitate da giorni per assicurare il carburante ai bombardieri. Inoltre, l’aviazione israeliana avrebbe aperto per gli americani una sorta di «corridoio aereo», distruggendo le difese antiaeree delle zone sorvolate. Essendo il volo dei B-2 durato 37 ore, fra andata e ritorno, s’è trattato della seconda più lunga missione di bombardamento della storia dopo quella di 44 ore compiuta, sempre da aerei B-2, nell’ottobre 2001 contro l'Afghanistan dei talebani.

Ciò conferma che il B-2 Spirit, in servizio dal 1993 e che ha debuttato in combattimento contro la Serbia nel 1999, resta uno degli armamenti più importanti degli Stati Uniti, capace di colpire in tutto il mondo. Ma a patto di non farsi rilevare dai radar, essendo relativamente lento e vulnerabile. Con apertura alare di 52 metri e peso di 170 tonnellate, questo gigante non è supersonico, vola al massimo a 1000 km/h, tuttavia vanta un’autonomia di ben 11.000 km. Molto simile è il suo sostituto, il nuovo Northrop B-21 Raider, che per ora è ancora sperimentale, mentre un bombardiere cinese molto simile, lo Xian H-20, non è ancora pronto.

Frattanto, mentre Israele proseguiva i suoi raid aerei su basi iraniane, Teheran ha risposto con 40 missili lanciati sullo stato ebraico, fra cui, per la prima volta il Khorramshahar 4, detto anche Kheibar, con gittata di 2000 km, che ha testata manovrabile e sopra l'obbiettivo si divide in 80 subtestate. Anche se il grosso dei vettori iraniani è stato intercettato, alcuni hanno impattato causando danni.