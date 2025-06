Trump, il video con cui mette a tacere l'Iran: "Come Hiroshima"

Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha paragonato gli attacchi Usa contro gli impianti nucleari iraniani ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki durante la seconda guerra mondiale, smentendo la Cnn che riportando una fuga di notizie di intelligence suggeriva che l'impatto fosse stato limitato. "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima, non voglio fare l'esempio di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa: ha posto fine a una guerra", ha detto Trump al vertice della Nato all'Aia, prima della plenaria.

Descrivendo senza mezzi termini l'attacco chirurgico "Midnight Hammer" nel fine settimana come "distruzione" dei siti nucleari, il leader ha affermato che ha portato a una rapida conclusione il conflitto tra Iran e Israele e ha paragonato gli attacchi alle bombe nucleari sganciate sul Giappone nel 1945. E sempre Trump ha pubblicato su Truth un video con gli aerei americani in volo e che sganciano una serie di bombe: sono i bombardieri stealth B-2 Spirit, come quelli utilizzati per l'attacco ai siti nucleari irianiani. Colonna sonora: "Bomb Iran", celebre cover-parodia dei Vince Vance & the Valiants della canzone "Barbara Ann" dei The Reagents (poi resa famosa dai Beach Boys).