Ocasio Cortez bambina povera? Balle: la pasionaria dem sbugiardata

Alexandria Ocasio-Cortez sostiene di essere «una ragazza del Bronx», vantandosi di provenire da un quartiere povero. Ma di «sfacciata menzogna» parla ora un suo ex compagno di scuola che è entrato in politica ma sulla sponda opposta: lei, la più giovane membro della Camera dei Rappresentanti della storia Usa e esponente della sinistra del Partito Democratico, addirittura con tinta socialista; lui, Matt Slater, deputato repubblicano nell’assemblea dello Stato di New York.

All'origine, l’ultimo scontro con Trump su X di Aoc, come è spesso definita dalle iniziali. «Sono una ragazza del Bronx. Dovresti sapere che possiamo mangiare i ragazzi del Queens a colazione. Con rispetto».

Slater ha appunto parlato di «sfacciata menzogna». «Ho visto gli attacchi al presidente e le sue affermazioni di essere una ragazza del Bronx forte e tosta», ha detto. «Stare lì a dire che è una ragazza del Bronx è semplicemente ridicolo». Partecipando alla trasmissione Fox & Friends First ha mostrato foto di lei nel suo annuario scolastico scattate a Yorktown Heights, un sobborgo a quasi un’ora da New York. Entrambi hanno infatti frequentato quella scuola nello stesso periodo, quando lei era al primo anno e lui all'ultimo anno. «Tutti nella nostra comunità sanno che questa è solo una sfacciata bugia. È cresciuta a Yorktown, faceva parte della mia squadra di atletica». Slater ha descritto Yorktown Heighs come una «fantastica città suburbana» con un «tocco di rurale». Ocasio-Cortez si è diplomata nel 2007 presso la scuola superiore della zona, la cui mascotte è una spiga di mais.

In realtà, la Ocasio-Cortez ha parlato di quel periodo. Ma i suoi primi anni nel Bronx, dove in effetti è nata, sono diventati una parte fondamentale del suo marchio politico. Secondo Slater, il fatto che Ocasio-Cortez abbia liquidato la sua educazione suburbana fa parte di quello che considera un più ampio «problema di autenticità» all'interno del Partito Democratico. Al di là della polemica, si potrebbe rilevare che essere nati in un’area con immagine di povertà non vuol dire automaticamente essere poveri, e in effetti il padre di Aoc era architetto. Il problema è che morì di cancro, quando lei aveva appena iniziato il secondo annodi università, senza lasciare un testamento, per cui lei e la madre ebbero grossi problemi. La madre dovette dunque lavorare come autista di scuolabus, e lei come barista e cameriera. Insomma, non ha avuto una infanzia povera, ma è stata povera tra i 19 e i 29 anni, quando è stata eletta al Congresso.